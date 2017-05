Talianske aerolínie Alitalia smerujú pod zvláštnu správu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. mája (TASR) - Vedenie talianskej leteckej spoločnosti Alitalia sa po rokovaní s akcionármi rozhodlo požiadať vládu o zaradenie firmy pod zvláštnu správu. Na dnešnej schôdzke totiž akcionári potvrdili, že neposkytnú aerolíniám ďalšie financie, keďže zamestnanci minulý týždeň veľkou väčšinou odmietli plán ozdravenia spoločnosti. V jeho rámci firma plánovala zníženie počtu zamestnancov a miezd.Správna rada uviedla, že "vzhľadom na vážnu ekonomickú a finančnú situáciu spoločnosti Alitalia a fakt, že po zamietnutí plánu záchrany zamestnancami akcionári ďalšie peniaze neposkytnú, vedenie sa rozhodlo požiadať vládu o zaradenie Alitalie pod zvláštnu správu". Momentálne totiž nedokáže nájsť iné rýchle riešenie na udržanie firmy nad vodou. Po zaradení pod zvláštnu správu vláda ustanoví jedného, prípadne viacerých správcov, aby posúdili, či je Alitaliu možné reštrukturalizovať, predať, alebo sa spoločnosť zlikviduje.Ešte dnes by mala v tejto záležitosti zasadnúť talianska vláda. Vedenie leteckej spoločnosti však zároveň oznámilo, že napriek problémom sa letový plán Alitalie nemení.Podľa nemenovaných zdrojov stráca Alitalia denne okolo jedného milióna eur a bez ďalšej podpory vlády jej hrozí, že do polovice mája bude úplne bez peňazí. Médiá už dlhšie diskutujú o prípadnom predaji Alitalie niektorej z konkurenčných leteckých spoločností. Konkurenti ako nemecká Lufthansa, o ktorej sa hovorilo najčastejšie, či nórska Norwegian Air však záujem o prevzatie Alitalie neprejavili. Analytici v tejto súvislosti uviedli, že by ich aj prekvapilo, ak by sa našiel záujemca o Alitaliu, keďže jej aktíva "nemajú už takmer žiadnu hodnotu".