Talianske múzeá mali vlani rekordnú návštevnosť

Rad turistov pred Koloseom v Ríme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. januára (TASR) - So 44,5 miliónmi návštevníkov a príjmami v celkovej výške 172 miliónov eur bol rok 2016 zlatým rokom pre talianske múzeá.Povedal to taliansky minister kultúry Dario Franceschini, ktorý to označil za najlepší výsledok v dejinách Talianska a za absolútny návštevnícky rekord talianskych múzeí.Návštevnosť stúpla o štyri percentá v porovnaní s rokom 2015: vlani talianske múzeá navštívilo o 1,2 milióna viac ľudí ako v roku 2015 a o šesť miliónov viac ako v roku 2013, vyhlásil minister. Príjmy vlani stúpli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 12 percent.Silné tempo rastu návštevnosti hlásili Koloseum, archeologické nálezisko v Pompejach a kráľovský barokový palác Caserta v južnom Taliansku, označovaný za talianske Versailles.Juhotalianska provincia Kampánia s mestom Neapol obsadili s ôsmimi miliónmi návštevníkov múzeí druhú priečku po provincii Lazio s hlavným mestom Rím.povedal minister. Konštatoval, že talianska populácia hojne využíva voľný nedeľňajší vstup do múzeí. Po rozpočtových škrtoch v posledných rokoch krízy vláda opäť posilňuje investície do oblasti kultúry, dodal.V Taliansku je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup do štátnych múzeí a galérií bezplatný pre všetky kategórie návštevníkov.