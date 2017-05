Talianske úrady vyhostili Tunisana napojeného na útočníka z Berlína

Archívna fotografia zdevastovaného trhu po útoku kamiónom na vianočné trhy v nemeckom Berlíne, 20. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. mája (TASR) - Taliansko vyhostilo 36-ročného muža tuniského pôvodu, ktorý mal udržiavať kontakty s ďalším Tunisanom zodpovedným za útok na berlínskom vianočnom trhu s 12 obeťami. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Muža, ktorý nemal v Taliansku povolenie na pobyt, deportovali po tom, čo ho talianske úrady označili za osobu predstavujúcu hrozbu pre verejnú bezpečnosť.Jeho kontakty s Anisom Amrim, islamistom, ktorý 19. decembra ukradnutým kamiónom vrážal do ľudí na vianočnom trhu, sa podľa talianskeho ministerstva vnútra začali v lete 2015. Po prepustení z väzenia na Sicílii mal Amrimu zaobstarať SIM kartu. V kontakte s ním zostal aj po tom, čo sa Amri odsťahoval do Nemecka.Zradikalizovaný Tunisan sa v uplynulých dňoch chcel dostať do Francúzska, v Turíne ho však zadržali a bol odsunutý do vlasti.Amriho štyri dni po útoku v Berlíne zastrelil na predmestí Milána taliansky policajt.Tunisan, ktorého meno talianske úrady nezverejnili, údajne udržiaval kontakty aj s inými islamistami. Od januára 2015 vyhostilo Taliansko 174 údajných extrémistov, z toho 42 v tomto roku.