Talianskeho kňaza uneseného v Nigérii prepustili

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 18. októbra (TASR) - Taliansky kňaz, ktorého uniesli minulý týždeň na juhu Nigérie, je opäť na slobode. Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano to uviedol dnes pre rozhlasovú stanicu Radio Capital.Podľa jeho vyjadrenia, ktoré prevzala agentúra AP, bol Talian Maurizio Pallu prepustený v utorok večer, päť dní po tom, ako sa stal obeťou únosu v juhonigérijskom meste Benin City. Kňaz je v dobrom stave a vracia sa do metropoly Abuja, kde pôsobí posledné tri roky.V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Pallu povedal, že ho uniesli spolu s dvoma Nigérijčanmi a všetkých troch spolu aj prepustili. Podrobnosti o totožnosti únoscov či okolnostiach prepustenia rukojemníkov zatiaľ nie sú známe.Pallu poznamenal, že za uplynulý rok ho uniesli dvakrát, napriek tomu však dúfa, že v Nigérii bude môcť ďalej pracovať aPodľa pôvodných informácií uniesli spolu s týmto kňazom štyri ďalšie osoby. K zodpovednosti za tento čin sa nikto neprihlásil, únosy ľudí so žiadosťou o výkupné sú však v Nigérii pomerne bežné.