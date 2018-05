Talianskeho podnikateľa Antonina V. eskortovali do Talianska

Na archívnej snímke podnikateľ talianskeho pôvodu Antonina V. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Talianskeho podnikateľa Antonina V. v utorok eskortovali do Talianska. Lietadlo s ním už pristálo v Ríme. TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.Slovenskí policajti previezli Antotina V., ktorý je podozrivý z obchodovania s drogami, na rakúske hranice, kde si ho prevzali rakúski kolegovia. Tí ho eskortovali na letisko Schwechat pri Viedni.priblížil Slivka.Antonina V. zadržala slovenská polícia 13. marca, najprv bol v tzv. predbežnej väzbe, následne vo vydávajúcej väzbe v Košiciach. V krajine pôvodu je stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky. Európsky zatýkací rozkaz bol rozšírený o ďalší skutok spočívajúci v páchaní trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Antonino V., ktorý žije a podniká na východnom Slovensku, so svojím vydaním súhlasil. O aktivitách a kontaktoch podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak.