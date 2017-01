Talianskeho premiéra Gentiloniho prepustili po operácii z nemocnice

Na archívnej snímke Paolo Gentiloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. januára (TASR) - Talianskeho premiéra Paola Gentiloniho prepustili dnes z nemocnice, kde podstúpil operáciu, a v priebehu dňa by mal viesť schôdzku kabinetu, informovala jeho hovorkyňa.Gentiloni (62) v utorok večer podstúpil akútny chirurgický zákrok, v rámci ktorého mu vykonali koronárnu angioplastiku, teda rozšírenie zúžených alebo upchatých srdcových ciev. Stalo sa tak po návrate z Paríža, keď sa sťažoval, že sa necíti dobre.Gentiloni, ktorý do čela talianskej vlády nastúpil v decembri, sa v utorok stretol v Paríži s francúzskym prezidentom Francoisom Hollandom a vo štvrtok mal odletieť do Londýna na stretnutie s britskou premiérkou Theresou Mayovou.