Talianski colníci zaistili kokaín v hodnote 10 miliónov eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. septembra (TASR) - Talianske orgány zadržali v jednom z prístavov na juhu krajiny zásielku kokaínu s hmotnosťou 52,7 kilogramu. Hodnota tohto množstva drogy by pri pouličnom predaji dosahovala najmenej desať miliónov eur, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na dnešné vyhlásenie talianskej colnej polície (Guardia di Finanza).Kokaín zaistili v prístave Gioia Tauro na území regiónu Kalábria, ktorá je pôsobiskom mafiánskej organizácie 'Ndrangheta. Tá zaujíma popredné miesto pri pašovaní kokaínu do Európy.Daná zásielka sa nachádzala v kontajneri smerujúcom z paraguajského hlavného mesta Asunción do izraelskej Haify. Celkové množstvo "veľmi čistého kokaínu" zaisteného talianskymi pohraničnými orgánmi za posledný rok vrátane zásahu v Gioia Tauro dosahuje 1141 kilogramov, uviedla Guardia di Finanza.