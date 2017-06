Taliansko a Anglicko postúpili do semifinále MS hráčov do 20 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MS futbalistov do 20 rokov v Kórejskej republike



štvrťfinále:



Taliansko - Zambia 3:2 po predĺžení (0:1, 2:2)

Góly: 50. Orsolini, 88. Dimarco, 111. Vido - 4. Daka, 84. Sakala, ČK: 43. Pezzella (Tal.)



Mexiko - Anglicko 0:1 (0:0)

Gól: 47. Solanke, ČK: 72. Onomah (Angl.)

Soul 5. júna (TASR) - Anglicko a Taliansko skompletizovali semifinálovú štvoricu MS futbalistov do 20 rokov v Kórejskej republike. "Albión" zdolal v pondelok Mexiko 1:0, keď sa v 47. minúte ujal vedenia vďaka gólu Dominica Solankeho a od 72. minúte ubránil oslabenie o vylúčeného Joshuu Onomaha.Taliani mali ťažkú cestu medzi najlepšiu štvoricu, keď Zambiu zdolali až po predĺžení 3:2. Prvý gól inkasovali už vo 4. minúte z kopačky Patsona Daku, na konci úvodného dejstva navyše prišli o Giuseppeho Pezzellu, ktorý dostal červenú kartu, a zvyšok duelu dohrávali desiati. Päť minút po zmene strán sa im podarilo vyrovnať, keď sa presadil Riccardo Orsolini, no v 84. poslal Afričanov späť do vedenia Fashion Sakala. "Azúroví" však nezložili zbrane a o štyri minúty vyrovnal na 2:2 Federico Dimarco. Obrat dokonal v 111. minúte Luca Vido.V semifinále sa vo štvrtok stretnú Taliani s Angličanmi a Uruguaj s Venezuelou.