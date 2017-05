Taliansko bojuje proti osýpkam, nariadilo 12 vakcín pre deti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Miláno 20. mája (TASR) - Talianska vláda nariadila 12 povinných očkovacích látok pre školopovinné deti do 16. roku života, čím chce podľa vlastného vyjadrenia bojovať protiTento krok nasleduje po horlivej verejnej diskusii o očkovacích látkach, keďže v Taliansku vypukli osýpky, a po politických roztržkách okolo obvinení, že odporcov očkovania podporuje populistické Hnutie piatich hviezd.Premiér Paolo Gentiloni na tlačovej konferencii oznámil, že nové predpisy sú zamerané na boj proti, ktoré v posledných rokoch znížili mieru očkovania v krajine.Vláda schválila nariadenie, podľa ktorého bude od septembra tohto roka povinných 12 vakcín proti chorobám vrátane osýpok, ružienky (rubeoly) a ovčích kiahní pre deti navštevujúce školu.Ministerka zdravotníctva Beatrice Lorenzinová uviedla, že deti nebudú prijaté do materskej školy alebo do predškolského zariadenia bez potvrdenia o očkovaní a rodičia budú za neuposlúchnutie tohto nariadenia čeliť vysokým pokutám.