Taliansko bude mať asi 70 percentný podiel v banke Monte dei Paschi

Rím 19. januára (TASR) - Taliansky štát bude vlastniť približne 70-% podiel v banke Monte dei Paschi di Siena (MPS) výmenou za finančnú pomoc. Povedal to prezident banky Alessandro Falciai členom rozpočtového výboru talianskeho parlamentu.Banka má 4 miliardy eur v podriadených dlhopisoch vo vlastníctve inštitucionálnych investorov, ktoré konvertuje na akcie, ako to požadujú nové európske pravidlá o riešení bankových kríz. A štát jej poskytne finančnú injekciu vo výške 6 miliárd eur, za čo získa zhruba 70-% podiel v MPS.Monte dei Paschi tesne pred Vianocami požiadala vládu o podporu vo forme preventívnej rekapitalizácie, keďže sa jej nepodarilo získať od súkromných investorov plánovaných 5 miliárd eur. Európska únia pomoc banke koncom decembra schválila.Banka skončila v záťažových testoch Európskeho úradu pre dohľad nad bankami najhoršie zo všetkých 51 európskych bánk, ktoré sa testom podrobili. Testy ukázali, že Monte dei Paschi di Siena nemá dostatok vlastného kapitálu, ktorým by dokázala pokryť straty zo zlých úverov. Následne dostala termín do konca roka, aby si potrebný čerstvý kapitál zaistila.