Taliansko chce posielať preč cudzie lode so zachránenými migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. júna (TASR) - Cudzie lode vezúce migrantov zachránených v Stredozemnom mori bude Taliansko posielať preč od svojich brehov, ak ostatné krajiny Európskej únie nebudú súhlasiť s väčším prerozdeľovaním tejto záťaže. Vyhlásil to dnes vysokopostavený zdroj z talianskej vlády.Vyhrážka sa bude týkať lodí riadených mimovládnymi organizáciami, ale - na rozdiel od prvotných informácií - sa nebude vzťahovať na plavidlá cudzích štátov operujúcich pod záštitou pohraničnej agentúry EÚ Frontex a v rámci námornej misie EÚ Eunavfor Med Sophia, dodal zdroj.Ten istý zdroj zároveň uviedol, že vláda poslala talianskeho veľvyslanca pri EÚ Maurizia Massariho na stretnutie s komisárom EÚ pre migráciu Dimitrisom Avramopulosom, aby tento odkaz odovzdal. V odkaze sa uvádzalo, žedodal taliansky diplomat podľa agentúry DPA.Zatiaľ nie je jasné, či zákaz lodí zahraničných mimovládnych organizácií bude aj uzákonený. Môže postihnúť niekoľko nemeckých plavidiel, ktoré majú v prevádzke nemecké námorné záchranné charity, ako napríklad Jugend Rettet a Sea Watch.Ostrý odkaz Ríma nasledoval po záchrane takmer 10.000 migrantov, a to len od víkendu, a po neúspechu talianskeho premiéra Paola Gentiloniho na minulotýždňovom summite EÚ, na ktorom sa mu nepodarilo presvedčiť partnerov, aby prijímali viac žiadateľov o azyl.Odkaz prišiel aj po drvivej porážke vládnucej stredoľavej Demokratickej strany (PD) v nedeľných komunálnych voľbách, ktorú niekoľko komentátorov pripísalo nespokojnosti verejnosti s rastúcim počtom prisťahovalcov a s vládnymi návrhmi udeľovať občianstvo deťom cudzincov s trvalým pobytom.EÚ sa v roku 2015 dohodla, že 160.000 uchádzačov o azyl by mali premiestniť z Grécka a Talianska do ostatných členských štátov únie, aby sa záťaž rovnomerne rozdelila. Do začiatku júna bolo však v skutočnosti premiestnených len približne 22.500 uchádzačov o azyl. Údaje zverejnila Európska komisia.Údaje talianskeho ministerstva vnútra, aktualizované dnes, ukázali, že od začiatku roka dorazilo na talianske pobrežie 76.873 migrantov, čo je 13-percentný nárast oproti roku 2016. Nových príchodzích bude podľa očakávania ešte viac pribúdať počas horúcich letných mesiacov.