Taliansko chcelo chrániť domáce produkty, avšak rozhádalo výrobcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. júna (TASR) - Vyzeralo to ako zaručený recept na úspech: vytvoriť oficiálne logo "", ktoré by chránilo export známych lahôdok pred armádou zahraničných podvodníkov. Na regáloch supermarketov po celom svete by logo v tvare hviezdy označovalo skutočné talianske syry, šunku, cestoviny a šumivé vína. A odlíšilo by ich od tých, ktoré sa len tvária ako talianske, napríklad parmezán vyrobený na Novom Zélande alebo Prosecco z Brazílie.Ale vláda v Ríme s prekvapením zistila, že aj ten najjednoduchší recept môže zlyhať. Namiesto zjednotenia talianskeho potravinárskeho priemyslu proti spoločnému nepriateľovi, ktorý ich okráda o miliardy eur na tržbách, návrh kabinetu na certifikát Made in Italy priniesol len horkosť a rozkol.Všetko odštartovala hádka o to, čo to znamená byť skutočne taliansky. Mali by napríklad všetky ingrediencie použité pri výrobe pochádzať z Talianska? Projektu teraz hrozí kolaps pre neschopnosť výrobcov dosiahnuť konsenzus, uviedli dva zdroje z ministerstva priemyslu, ktoré nechceli byť menované." uviedol jeden zo zdrojov, podľa ktorého ministerstvo pokračuje v technických prípravách. Ale projekt spustí len vtedy, keď splní všetky požiadavky výrobcov. Potravinársky priemysel v Taliansku je podľa neho rozdelený na niekoľko skupín s rozdielnymi názormi na projekt.Ministerstvo predstavilo svoj projekt koncom minulého roka a v marci odštartovalo konzultácie s výrobcami potravín. Reagovalo tak na ich sťažnosti, že zahraničné firmy dodávajú do obchodov výrobky, ktoré sa tvária ako talianske. Talianski producenti tak prichádzajú o miliardy eur na stratách z exportu.Logo garantujúce taliansky pôvod by umožnilo vývozcom získať ročne tržby vo výške približne 60 miliárd eur, o ktoré ich pripravia zahraničné napodobeniny talianskych produktov. Uviedla to lobistická organizácia talianskych výrobcov potravín, Federalimentare.Experti na marketing s nimi súhlasia. Globálna konzultačná spoločnosť Brand Finance, ktorá zostavuje index najcennejších značiek na svete, odhaduje, že ochranná známka môže zvýšiť hodnotu malých a stredných potravinárskych firiem v Taliansku až o 5 %." skonštatoval Massimo Pizzo, riaditeľ talianskej divízie Brand Finance.Napriek tomu sa členovia Federalimentare nedokážu dohodnúť na definícii "". Stúpenci tzv. tvrdej línie presadzujú, aby boli takto označené len produkty vyrobené výlučne z domácich surovín, iní zase presadzujú voľnejší prístup.Konzorcium výrobcov Parmigiano Reggiano, kráľa talianskych syrov, trvá na tvrdých normách pre všetkých. Odvoláva sa pritom na pravidlá, uznávané v celej Európskej únii, podľa ktorých sa syr môže predávať pod názvom Parmigiano Reggiano alebo s anglickým názvom Parmesan, len ak sa vyrába podľa presnej metódy a v oblasti okolo mesta Parma. Podobný postoj zaujal aj výrobca šumivého vína Prosecco. Odmietajú, aby boli do tejto kategórie zaradené aj produkty vyrobené v zahraničí z tamojších surovín, ako napríklad Garibaldi Prosecco vyrobené v Brazílii firmou Garibaldi Winery Cooperative.Iné firmy oponujú a tvrdia, že tradičné talianske výrobné metódy by mali stačiť na to, aby produkty získali ochranné logo.Barilla, najväčší svetový výrobca cestovín, chce mať logo Made in Italy, hoci 16 z jeho 30 závodov sa nachádza v zahraničí, vrátane USA a Ruska." povedal Paolo Barilla, podpredseda správnej rady rodinného podniku, v marci na konferencii o potravinách.Talianski výrobcovia potravín by sa mohli zhodnúť aspoň na jednom: zahraniční rivali im neférovo konkurujú, keď svoje výrobky na trhu propagujú ako talianske, hoci na obale je len malým písmom uvedený úplne iný región pôvodu.