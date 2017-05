Taliansko dočasne obnoví hraničné kontroly

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 9. mája (TASR) - Taliansko od 10. mája dočasne obnoví kontroly na hraniciach so všetkými susednými krajinami. Stane sa tak v súvislosti s rokovaním ministrov hospodárstva krajín G7, ktoré sa uskutoční 11.-13. mája v Bari, ako aj so summitom krajín G7. Ten sa uskutoční v sicílskej Taormine 26.-27. mája.Podľa dnešnej informácie rezortu vnútra v Ríme dočasne obnovené kontroly na talianskych hraniciach potrvajú do 30. mája.Znovuzavedenie kontrol sa bude týkať cestovných dokumentov osôb vstupujúcich na talianske územie, a to v miere, ako pred nadobudnutím platnosti Schengenskej zmluvy. Pasažieri, ktorí budú cestovať lietadlami, musia rátať s včasnejším príchodom na letiská.