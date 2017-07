Taliansko kritizuje návrh obnoviť kontrolu na hraniciach s Rakúskom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 5. júla (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano označil za absolútne neopodstatnené rozhodnutie Rakúska, ktoré sa týka obnovenia hraničných kontrol na rakúsko-talianskych hraniciach a nasadenia na nich aj príslušníkov ozbrojených síl. Ako dôvod rakúski predstavitelia uviedli obavy z rastúceho počtu migrantov smerujúcich z Talianska do Rakúska.Alfano pripomenul situáciu spred roka, keď sa "hovorilo o plotoch", ale. Uviedol, že na Rakúskom avizované opatrenia niet dôvodu, leboRakúsky rezort obrany vyslal už v nedeľu do oblasti Brennerského priesmyku v spolkovej krajine Tirolsko niekoľko bojových vozidiel vrátane štyroch Pandurov, ktoré by mali pomôcť pri blokádach tamojších ciest.Podľa talianskych úradov za uplynulý týždeň z Rakúska do Talianska dorazilo 73 migrantov, zatiaľ čo opačným smerom hranicu prekročilo 68 utečencov.Talianske médiá v utorok informovali, že tamojšie úrady si predvolali rakúskeho veľvyslanca, aby vysvetlil posledné vyhlásenia predstaviteľov rakúskej vlády ohľadom rozmiestnenia armádnych jednotiek v pohraničnej oblasti.Talianske médiá citovali aj utorkové vyhlásenie rakúskeho ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurza, ktorý uviedol, že jeho krajina je pripravenásvoje hranice s Talianskom. Viedeň sa pripravuje na sprísnenie kontroly hraníc v čase rastúcich obáv, že tok migrantov do Talianska by mohol čoskoro zaplaviť Rakúsko.