Taliansko - Lotyšsko 1:2 v A-skupine, Džerinš rozhodol v 59. minúte

Na snímke hokejisti Lotyšska oslavujú po strelení gólu počas zápasu A-skupiny majstrovstiev sveta v hokeji Taliansko - Lotyšsko v nemeckom Kolíne nad Rýnom 9. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Taliansko - Lotyšsko 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 4. Insam (Traversa) - 13. Džerinš (Galvinš, Daugavinš), 59. Džerinš (Rob. Bukarts). Rozhodovali: Iverson (Kan.), Wehrli (Švajč.) - Dedioulia (Biel.), Otmachov (Rus.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 6332 divákov.



Taliansko: Andreas Bernard - Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, S. Marchetti, Egger, Miglioranzi, Glira - Scandella, Morini, Frigo - Insam, Anton Bernard, Traversa - D. Kostner, Andergassen, S. Kostner - Lambacher, Goi, Gander



Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Freibergs, Bindulis - Daugavinš, Džerinš, Rob. Bukarts - Sprukts, Rih. Bukarts, Indrašis - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Bičevskis, Blugers, Meija - Pavlovs

Kolín 9. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v utorkovom dueli na MS nad Talianskom 2:1 a po troch zápasoch vedú kolínsku A-skupinu s plným počtom deviatich bodov. O ich výhre rozhodol v 59. minúte Andris Džerinš, ktorý strelil oba góly svojho tímu.Taliani nastúpia na ďalší zápas už v stredu o 16.15 h proti USA, Lotyši budú hrať vo štvrtok od 20.15 so Švédskom.Taliani sa od úvodu snažili dostať sa do vedenia a aktívny pohyb z úvodu pretavili do gólu v 4. minúte, keď sa presadil Insam. Lotyši sa postupne dostali do tempa a v 12. minúte vyrovnali, keď v presilovke Džerinš tečoval Galvinšovu strelu. Po zvyšok prvej časti boli Lotyši mierne aktívnejší, ale nerozhodný stav sa už nezmenil. Tempo hry v druhej tretine opadlo a zaujímavých príležitostí veľa nebolo. Taliani si šance vypracovali najmä počas presilovky v 25. minúte, ale brankár Merzlikins zmaril ich pokusy. V tretej časti mali výraznú hernú i streleckú prevahu Lotyši, ale obrana Talianov dlho odolávala. Už sa zdalo, že sa bude predlžovať, keď v 59. minúte rozhodol o triumfe tímu z Pobaltia Džerinš.