Taliansko sa dohodlo s Líbyou na boji proti nelegálnej migrácii

Na archívnej snímke Paolo Gentiloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. februára (TASR) - Taliansko sa dohodlo s Líbyou na spoločnom boji proti nelegálnej migrácii. Uviedol to taliansky premiér Paolo Gentiloni po dnešných rokovaniach v Ríme s predsedom vlády líbyjskej národnej jednoty Fájizom Sarrádžom.Obaja predstavitelia podpísali memorandum o posilnení spolupráce, ktorá by mala zabrániť tomu, aby sa z pobrežia Líbye vydávali na plavbu do Európy veľké počty migrantov. Talianska strana prisľúbila, že líbyjským úradom v tomto smere poskytne potrebnú pomoc.Gentiloni zdôraznil, že taliansko-líbyjská dohoda je len časťou širšieho plánu zameraného na riešenie migračnej krízy v Stredozemnom mori, o ktorom by mali hovoriť lídri EÚ počas piatkového neformálneho summitu na Malte. Súčasťou riešenia musí byť podľa Gentiloniho aj ekonomická pomoc zo strany EÚ.Predseda Európskej rady Donald Tusk chce na maltskom summite predložiť návrhy na účinnejšie kontroly migračných trás a boj proti pašerákom ľudí.