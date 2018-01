Taliansko sa mieni odvolať proti sťahovaniu EMA do Amsterdamu

Na ilustračnej snímke sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 31. januára (TASR) - Talianska vláda podá odvolanie proti rozhodnutiu EÚ o presťahovaní Európskej agentúry pre lieky (EMA) do Amsterdamu, uviedol v utorok primátor talianskeho mesta Miláno.Milánsky primátor Giuseppe Sala v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio 102.5 dodal, že záležitosť konzultoval s premiérom Paolom Gentilonim.vyhlásil Sala, pričom však uznal, že pravdepodobnosť zrušenia rozhodnutia o presťahovaní EMA do Amsterdamu "nie je príliš vysoká, ale musíme to vyskúšať".Agentúra DPA informovala, že nemenovaný vládny zdroj potvrdil podanie spomínaného odvolania na Európskom súdnom dvore (ECJ). Politico dodal, že ECJ do utorka 14.00 h SEČ takéto odvolanie nedostal.Zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, pre DPA uviedol, že odvolanie "sa zdá byť náležité po včerajšej správe" týkajúcej sa budov, ktoré majú EMA v Amsterdame slúžiť ako jej sídlo.Zdroj dodal, že Európsky súdny dvor by mal overiť, či je možné považovať rozhodnutie o sídle EMA za právoplatné vzhľadom na "neúplné informácie o ústredí agentúry".Holandská vláda totiž v pondelok uviedla, že nové kancelárie v Amsterdame pre EMA nebudú pripravené do novembra 2019, pričom však k brexitu - odchodu Británie z EÚ - dôjde v marci 2019. Holandské orgány preto zriadili dočasný úrad, ktorý podľa výkonného riaditeľa EMA Guida Rasiho "nie je ideálny".Portál EU Observer dodal, že Holandsko pri prezentácii svojej ponuky pre sídlo EMA uviedlo, že nová administratívna budova EMA sa buduje od základov a bude ukončená do apríla 2019.Rasi poznamenal, že v dočasnej budove budú zamestnanci mať iba polovicu priestoru, ako majú teraz v Londýne. Spresnil, že "plne funkčnú budovu potrebujeme 1. januára 2019, aby sme postupne presunuli našich zamestnancov z Londýna do Amsterdamu do 30. marca 2019, keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ. To znamená, že aj keď tieto dočasné priestory nie sú ideálne, je to z hľadiska aktuálnych časových limitov najlepšia možnosť," poznamenal.Predstavitelia talianskej vlády využili práve toto Rasiho vyhlásenie v nádeji, že Miláno tak dostane druhú šancu, konštatovala agentúra DPA.Euroúradníci v Bruseli sú však skeptickí ohľadom talianskych šancí na opätovné otvorenie problému.uviedol hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas.EMA so sídlom v Londýne sa pokladá za "klenot" medzi viac ako štyridsiatkou špecializovaných agentúr Európskej únie. EMA má zhruba 900 zamestnancov na plný úväzok a hrá dôležitú úlohu pri schvaľovaní nových liekov na trh EÚ. Agentúra začala svoju činnosť v roku 1995 a do jej portfólia patrí vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v európskom bloku.O agentúru EMA sa pôvodne uchádzalo 19 členských krajín Únie vrátane Slovenska.