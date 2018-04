Taliansko udelilo občianstvo chorému batoľaťu Alfiemu z Británie

Tom Evans a Kate Jamesová, rodičia vážne chorého batolaťa Alfieho Evansa, archívna snímka z 19. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 23. apríla (TASR) - Smrteľne chorému 23-mesačnému batoľaťu z Británie Alfiemu Evansovi udelili talianske občianstvo v nádeji, že tento krok umožní jeho prevoz do nemocnice v Taliansku. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na talianske ministerstvo zahraničných vecí.uvádza sa vo vyhlásení daného ministerstva.Alfieho rodičia vedú zdĺhavý právny spor s Detskou nemocnicou Aldera Heya v anglickom meste Liverpool ohľadom ďalšej starostlivosti o chlapca. Rodičia sa snažili získať povolenie na to, aby syna mohli vziať do Talianska na liečbu. Tamojší lekári však tvrdia, že jeho zdravotný stav je nezvratný a preprava Alfieho do Ríma by bola nesprávna a márna.Odvolaním rodičov sa v piatok odmietol zaoberať britský najvyšší súd. Rozhodnutie najvyššieho súdu znamená, že predchádzajúci verdikt odvolacieho súdu zostáva v platnosti - ten potvrdil závery súdov nižšieho stupňa, že letecký prevoz batoľaťa do Ríma na liečbu by bol zbytočný, teda uprednostnili odpojenie prístrojov na podporu chlapcovho života. Rodičia sa odvolali aj na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), ktorý do ich prípadu odmietol v pondelok zasiahnuť.Alfie je v, čo je dôsledok degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári nie sú schopní s určitosťou identifikovať.Dieťa navrhli hospitalizovať vo Vatikánom spravovanej Detskej nemocnici Dieťaťa Ježiša v Ríme. Podporu rodičom vyjadril aj pápež František.