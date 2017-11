Taliansko vydalo do Francúzska Anisa Hanachiho, brata teroristu

Vyšetrovatelia stoja nad telom pred hlavnou železničnou stanicou v juhofrancúzskom meste Marseille 1. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Paríž 3. novembra (TASR) - Anisa Hanachiho, brata útočníka z Marseille, ktorého v októbri zadržali v talianskom meste Ferrara, vydali do Francúzska. Informovali o tom talianske médiá s tým, že sa v piatok objavil pred sudcom v Paríži.Dvadsaťpäťročný Tunisan, ktorý bol už v Taliansku v roku 2014, avšak vzhľadom na absenciu povolenia na pobyt ho z krajiny vyhostili, odmietal od októbra spoluprácu s tamojšími vyšetrovateľmi.Jeho o štyri roky starší brat Ahmed Hanachi dobodal 1. októbra pred železničnou stanicou v Marseille dve mladé ženy. Zodpovednosť za jeho radikalizáciu nesie údajne práve teraz do Francúzska vydaný mladší súrodenec.Anis Hanachi je dôvodne podozrivý z členstva v teroristickom zoskupení a spolupáchateľstva pri útoku z Marseille. Zatiaľ nie je známe, ako a kedy sa vrátil do Talianska.Tamojší vyšetrovatelia nemali indície, že by pripravoval teroristické útoky na talianskom území. Nevylučovali však, že obaja bratia tvorili fundamentalistickú bunku na rodinnej báze, aké sú známe už z minulosti aj v súvislosti s vyšetrovaním teroristických útokov vo Francúzsku či Belgicku.Ahmeda Hanachiho krátko po útoku v Marseille zastrelili príslušníci vojenskej hliadky.K marseillskému útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.