Taliansko vyšetruje pobodanie policajta a vojakov na stanici v Miláne

Miláno 19. mája (TASR) - Prokuratúra v talianskom Miláne vyšetruje prípad muža, ktorý vo štvrtok večer pobodal nožom policajta a dvoch vojakov na tamojšej hlavnej železničnej stanici, ako možný medzinárodný terorizmus. Povedal to dnes zdroj z prostredia vyšetrovania.Ismail Hosni (20) zaútočil nožom na troch príslušníkov talianskych síl vo štvrtok večer, keď ho pri bežnej kontrole požiadali, aby im predložil doklady. Žiaden z trojice mužov neutrpel život ohrozujúce zranenia, uviedla tlačová agentúra Reuters. Hosniho spacifikovali a zadržali priamo na mieste činu.Talianske médiá informovali, že Hosni má dvojaké taliansko-tuniské občianstvo a narodil sa v Miláne tuniskému otcovi.Vyšetrovatelia teraz preverujú mladíkov profil na Facebooku a jeho kontakty, ako aj to, či na sociálnej sieti chválil extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS).