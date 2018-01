Taliansko zaznamenalo do 20. decembra príchod takmer 119.000 migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Rím 4. januára (TASR) - Celkove 118.981 migrantov prišlo do Talianska v období od 1. januára do 20. decembra 2017, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 predstavuje pokles o 34 percent. Prostredníctvom tlačovej správy o tom informovalo tento týždeň talianske veľvyslanectvo v Bratislave.V druhej polovici roka 2017 boli podľa neho. Populárnejšími sa však stali alternatívne trasy, vedúce v prípade Talianska cez Alžírsko, Tunisko a Turecko.Tunisko sa pritom stalo po Líbyi druhým najvýznamnejším východiskovým bodom, odkiaľ sa migranti vydávajú na plavby k talianskym brehom. Celkove sa tadiaľ vlani dostalo do Talianska približne 5800 migrantov, prevažne Tunisanov.Podstatný nárast bol medzitým zaznamenaný aj v počtoch migrantov presúvajúcich sa z Maroka do Španielska a z Turecka do Grécka či Rumunska.V prvej polovici roka 2017 v Taliansku evidovaliv počtoch migrantov prichádzajúcich z Maroka a Bangladéša, v ostatných štyroch mesiacoch sa však situácia. Znížil sa počet migrantov z Nigeru, Somálska a predovšetkým Eritrey (o 66 percent).upozornilo veľvyslanectvo.Celkový počet novopríchodzích migrantov bol v Taliansku vlani výrazne nižší nielen v porovnaní s daným obdobím roka 2016 (181.436), ale aj 2015 (153.842) a 2014 (170.000).Pri pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori vlani oproti roku 2016 výrazne vzrástla úloha mimovládnych organizácií. Svoje aktivity zvýšila taktiež líbyjská strana, pričom podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zachránila tamojšia pobrežná stráž spoločne s Červeným polmesiacom a inými organizáciami 19.400 osôb. Ďalších 2600 migrantov bolo zachránených pri operáciách v púštnych oblastiach, najmä v Nigeri.Oproti roku 2016 sa vlani znížil aj počet zaznamenaných úmrtí migrantov smerujúcich do Talianska, a to zo 4581 na 2883.Od 1. januára do 15. decembra 2017 požiadalo v Taliansku o medzinárodnú ochranu 127.828 osôb - o sedem percent viac ako v rovnakom období roka 2016. Talianske orgány žiadostiam vyhoveli v 42 percentách prípadov, uviedla vo svojej správe ambasáda v Bratislave.Aj vďaka finančnému príspevku Talianska uskutočnila IOM v roku 2017 dobrovoľnú repatriáciu 17.000 osôb do Líbye a 6400 do Nigeru. Vďaka spolupráci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), talianskej vlády a konferencie biskupov prišlo 22. decembra do Talianska 162 ľudí cez nový humanitárny koridor, uzavrelo veľvyslanectvo.