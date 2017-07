Taliansko znepokojuje francúzska diplomatická intervencia v Líbyi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 24. júla (TASR) - Francúzska diplomatická iniciatíva zameraná na riešenie dlhodobej politickej krízy v Líbyi rozhnevala dnes talianskych predstaviteľov, ktorí to vnímajú ako ďalšiu urážku Ríma zo strany nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informuje agentúra Reuters.Elyzejský palác dnes potvrdil správy o tom, že bude v utorok hostiť rokovanie medzi predsedom vlády líbyjskej národnej jednoty Fájizom Sarrádžom a vplyvným veliteľom povstalcov na rozdelenom východe krajiny Chalífom Haftarom. Sarrádžovu vládu so sídlom v Tripolise podporuje i OSN.Taliansko predtým zaujímalo vedúcu úlohu pri mierovom úsilí v tejto severoafrickej krajine - svojej bývalej kolónii -, pričom takisto pevne stálo za Sarrádžom.uviedol nemenovaný taliansky diplomat.Opozícia obviňuje vládu talianskeho premiéra Paola Gentiloniho z toho, že Francúzi vytlačili Taliansko z vedúceho postu sprostredkovateľa v otázkach líbyjskej diplomacie. "Toto stretnutie organizované Francúzskom dokladá úplné zlyhanie zahraničnej politiky Talianska," vyhlásila Giorgia Meloniová zo strany Bratia Talianska (FdI).Macronov úrad zareagoval tým, že predmetný krok nebol myslený ako neúcta voči Taliansku.uviedol vo vyhlásení Elyzejský palác.Taliansko tento rok opätovne otvorilo v Tripolise svoje veľvyslanectvo. Ide o prvú západnú diplomatickú misiu, ktorá sa vrátila do Líbye po chaose vyvolanom zosadením bývalého vodcu Muammara Kaddáfího na jeseň 2012, všíma si Reuters. Taliansko tiež pri meste Misuráta založilo vojenskú nemocnicu.