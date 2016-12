Taliansko zrejme dá na záchranu Monte dei Paschi viac, než očakávalo

Monte dei Paschi di Siena Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Siena 27. decembra (TASR) - Talianska vláda zrejme dá na záchranu tretej najväčšej domácej banky Monte dei Paschi di Siena (MPS) 6,5 miliardy eur, čo je viac, než sa očakávalo, uviedli dnes zdroje oboznámené so záležitosťou.Dôvodom nečakane vysokých nákladov na záchranu je, že Európska centrálna banka (ECB) revidovala kapitálovú dieru finančného inštitútu na 8,8 miliardy eur z pôvodne odhadovaných 5 miliárd eur.Monte dei Paschi požiadala vládu o podporu vo forme preventívnej rekapitalizácie. Stalo sa to minulý týždeň po tom, čo sa jej nepodarilo získať od súkromných investorov plánovaných 5 miliárd eur.Kapitálová injekcia vo výške 6,5 miliardy eur by dala talianskej vláde približne 70-% podiel v banke. Zvyšné 2,3 miliardy eur pripadnú na konverziu podriadených dlhopisov vo vlastníctve inštitucionálnych investorov na akcie, ako to požadujú nové európske pravidlá týkajúce sa riešenia bankových kríz.Predbežná rekapitalizácia je typ štátnej intervencie v prípade banky v problémoch, ktorá je však stále solventná.Monte dei Paschi, ktorá je najstaršou bankou na svete, sa nachádza v kríze už niekoľko rokov. V záťažových testoch európskych bánk z tohto leta vyšla ako najslabšia.