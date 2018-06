Taliansky minister po roztržke s Francúzskom zrušil návštevu Paríža

Loď talianskej pobrežnej stráže usmerňuje francúzske humanitárne plavidlo NGO SOS Mediterranee Aquarius, ktorá preváža migrantov počas plavby v Stredozemnom mori 12. júna 2018. Španielske prístavné mesto Valencia sa koncom týždňa pripravuje na príchod troch lodí so 629 migrantmi z humanitárnej lode Aquarius, ktorú odmietli prijať Malta i Taliansko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 13. júna (TASR) - Taliansky minister hospodárstva a financií Giovanni Tria zrušil stretnutie s francúzskym rezortným partnerom Brunom Le Mairom v Paríži, naplánované na stredu.Agentúra AP uviedla, že zrušenie schôdzky potvrdili kancelárie oboch ministrov, pričom ani jedna neuviedla dôvod. Rozhodnutie však nasledovalo po vypuknutí roztržky medzi francúzskou a talianskou vládou, vyvolanej postupom Ríma, ktorý nedovolil vylodenie stoviek migrantov zachránených v Stredozemnom mori.Talianske ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo, že kritika zo strany Francúzska ohľadne postupu Talianov v prípade záchranárskej lode Aquarius je "neprijateľná" a ohrozuje vzájomné diplomatické vzťahy. Šéf talianskej diplomacie Enzo Moavero Milanesi si tiež predvolal v tejto záležitosti francúzsku chargé d'affairs v Ríme, aby jej tlmočil nespokojnosť a požadoval oficiálne ospravedlnenie.Záchranárska loď Aquarius so 629 migrantmi zostala od soboty uviaznutá v medzinárodných vodách pri brehoch Talianska a Malty, keďže obe tieto krajiny odmietli posádke povoliť vstup. Riešenie nakoniec ponúkol v pondelok nový španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý oznámil, že loď sa môže priplaviť do prístavu Valencia.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok rozhodnutie novej, populistickej talianskej vlády ostro skritizoval, pričom ho označil zaFrancúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian zase vyzval taliansku vládu, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila.Nie je zatiaľ jasné, či bude zrušená i plánovaná cesta talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho do Paríža, kde sa má v piatok stretnúť s Macronom. Predseda pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini, ktorý je v novej talianskej vláde ministrom vnútra, zdôraznil pri stredajšom vystúpení na pôde Senátu, že Conte by nemal vycestovať do Paríža, pokiaľ sa Francúzi za svoje vyjadrenia neospravedlnia, informovala agentúra APA.