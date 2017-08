Taliansky minister vnútra: Riešenie migračnej krízy sa približuje

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta v Taiansku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 15. augusta (TASR) - Taliansky minister vnútra Marco Minniti sa dnes v Ríme vyjadril s miernym optimizmom o vývoji migračnej krízy."Je veľmi ťažké kontrolovať prúdy utečencov, avšak nie je to nemožné," vyhlásil. "Ešte sa stále nachádzame v tuneli a ten je dlhý. Avšak po prvý raz začínam vidieť svetlo na konci tunela," formuloval šéf talianskeho rezortu vnútra.Vláda premiéra Paola Gentiloniho má v úmysle posilniť líbyjskú pobrežnú stráž prostredníctvom podpory v technickej a logistickej sfére. Týmto spôsobom chce dosiahnuť to, aby Líbyjčania dokázali lepšie kontrolovať svoje výsostné vody, aby z ich krajiny prichádzalo do Európy menej migrantov.Minniti vyjadril dnes nádej, že júlový trend s klesajúcim počtom novopríchodzích migrantov bude v auguste pokračovať.