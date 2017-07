Taliansky minister vnútra rokoval v Líbyi s premiérom

Na ilustračnej fotografii sú migranti . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 13. júla (TASR) - Taliansky minister vnútra Marco Minniti sa dnes v Tripolise stretol so starostami 13 juholíbyjských miest. Hosť z Ríma im navrhol dohodu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pričom na jednej zo sociálnych sietí uviedol, že spoločnými silami možno prevádzačov poraziť.O maximálnej podpore boja proti ilegálnej migrácii ubezpečil talianskeho ministra pri stretnutí v líbyjskej metropole, na ktorom sa zúčastnilo i päť ministrov líbyjskej vlády národnej jednoty, jej predseda Fájiz Sarrádž.Informácie priniesli tlačové agentúry Ansa a APA.Podľa slov talianskeho ministra vnútra je stabilizácia situácie v Líbyi jedinou cestou, ako zastaviť vlnu utečencov smerujúcich na starý kontinent, veď 97 percent všetkých migrantov, ktorí od začiatku roka 2017 dorazili do Talianska, sa na cestu do Európy vydalo práve z Líbye.Starostom líbyjských miest navrhol minister i uzavretie paktov o priateľstve s talianskymi mestami s cieľom podporiť ekonomiku, obnovenie administratívnych či byrokratických aktivít, ktoré sú v Líbyi od občianskej vojny fakticky ochromené.Starostovia sa usilovali o finančnú podporu pre nemocnice, infraštruktúru a ďalšie sféry, o podporu lokálnej ekonomiky.Hovorilo sa aj o možnosti zapojiť príslušníkov milícií do aktivít líbyjskej pohraničnej stráže, a to predovšetkým pri ochrane južných hraníc krajiny.