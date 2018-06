Taliansky minister vnútra rokuje o zastavení prílevu prisťahovalcov

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 25. júna (TASR) - Podpredseda talianskej vlády a minister vnútra Matteo Salvini odcestoval v pondelok do Líbye, kde sa stretol s líbyjským ministrom vnútra Abdassalámom Ašúrom a rokoval s ním o posilnení bilaterálnej spolupráce pri riešení núdzovej situácie s prisťahovalcami.Salvini by mal tiež navštíviť premiéra Fajíza Sarrádža, ktorý je na čele vlády podporovanej OSN.Prílev migrantov, ktorí sa do Talianska doplavili po mori tento rok, klesol v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 o takmer 80 percent. Zásluhu na tom majú z veľkej časti aj dohody, ktoré predchádzajúca talianska vláda uzavrela s líbyjským vedením.Salvini, ktorý vedie krajne pravicovú Ligu Severu, nastúpil do funkcie začiatkom júna a avizoval prísnejšie kontroly toku prisťahovalcov. Jedným z jeho prvých krokov bolo vydanie zákazu pre lode charitatívnych organizácií, aby vplávali do talianskych prístavov. Tieto plavidlá predtým v Stredozemnom mori zachránili stovky migrantov.Nová talianska vláda navrhla, aby na území Líbye vznikli tábory pre prisťahovalcov spravované OSN, kde by sa spracúvali žiadosti o azyl.Túto myšlienku však podpredseda líbyjskej vlády Ahmad Muajtík odmietol. V rozhovore pre taliansky denník La Repubblica vysvetlil, že "nie je možné" povoliť úradníkom cudzích štátov, aby v Líbyi riadili takéto zariadenia.Muajtík súčasne vyjadril nádej, že spolupráca líbyjských úradov s talianskou vládou vo veci ilegálneho prisťahovalectva bude pokračovať, pričom ju označil za "rozhodujúcu".Dodal, že príchod migrantov je "veľkým problémom" aj pre jeho krajinu.uviedol Muajtík. Podľa jeho názoru "celá Európa musí premýšľať o štrukturálnych opatreniach, ktoré by umožnili zastaviť migrantov v afrických krajinách."