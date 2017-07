Taliansky parlament schválil návrh zákona, ktorý kriminalizuje mučenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Rím 6. júla (TASR) - Taliansky parlament schválil v stredu večer dlho očakávaný zákon, ktorý kriminalizuje mučenie. Jeho kritici však upozornili, že pôvodný návrh bol tak pozmenený, že mnohé prípady jeho zneužívania môžu zostať nepotrestané. Informovala o tom agentúra Reuters.Taliansko ratifikovalo Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu už v roku 1988, ale až do stredy nemalo žiaden zákon, ktorý by mučenie trestne postihoval. Podľa zákona sa mučenie môže trestať väzením do 12 rokov.K schváleniu zákona o zákaze mučenia došlo viac než štyri roky po tom, ako bol predložený.Poslanecká snemovňa zákon v stredu schválila pomerom hlasov 198:35, pričom väčšina poslancov 630-člennej dolnej komory sa hlasovania buď zdržala (104), alebo sa ani nezaregistrovala.Zákon podporila vládnuca Demokratická strana (PD). Proti nemu bola centristicko-pravicová opozícia, podľa ktorej zákon sťaží prácu polície i armády. Hlasovania sa zdržali aj poslanci ľavicových strán a protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktorí upozorňovali, že v návrhu zákona došlo k toľkým zmenám, že v praxi je teraz len ťažko využiteľný.uviedla predsedníčka legislatívneho výboru parlamentu Donatella Ferrantiová (PD), ktorá súčasne uviedla, že za svoj doterajší prístup bolo Taliansko opakovane terčom kritiky európskych i medzinárodných inštitúcií.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2015 Taliansko odsúdil za násilnosti, ktorých sa príslušníci talianskej polície dopustili v roku 2001 voči demonštrujúcim odporcom globalizácie.Podľa ESĽP postup polície v niektorých prípadoch naplnil podstatu trestného činu mučenia, pričom reakcia úradov na ne nebola "adekvátna". Odsúdení za to boli síce viacerí veliaci dôstojníci, ale vynesené tresty boli relatívne nízke. Stíhaný nebol ani jeden z priamo zasahujúcich policajtov, na čo s prekvapením poukázal aj ESĽP.