Taliansky parlament schválil povinné očkovanie detí proti osýpkam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. júla (TASR) - Poslanecká snemovňa, dolná komora talianskeho parlamentu, dnes drvivou väčšinou hlasov schválila program hromadného povinného očkovania detí mladších ako 17 rokov. Ten je reakciou vlády na vypuknutie epidémie osýpok, ktorá si od začiatku roka vyžiadala tri obete.Nový zákon, ktorý podporilo 296 poslancov a 92 bolo proti, ukladá povinnosť očkovania maloletých proti desiatim chorobám vrátane osýpok, rubeoly, čierneho kašľa, mumpsu a ovčích kiahní. Deti s vážnymi zdravotnými problémami budú od očkovania oslobodené, uviedla agentúra DPA.Rodičia, ktorí odmietnu očkovanie svojich detí, ich nebudú môcť zapísať do materskej školy a bude im hroziť pokuta od 500 do 1000 eur, ak tak neurobia dovtedy, kým ich deti nedosiahnu vek pre povinnú školskú dochádzku.Podľa oficiálnych údajov sa miera zaočkovanosti proti osýpkam v Taliansku znížila na približne 87 percent (požaduje sa najmenej 95 percent). Potenciálne smrteľným vírusom osýpok sa od 1. januára do 16. júla 2017 infikovalo zachytilo 3672 ľudí v porovnaní s 522 osobami infikovanými v období od januára do júla 2016.Proti opatreniu ministerstva zdravotníctva sa okamžite postavili odporcovia očkovania, ktorí požadujú "slobodu výberu" a argumentujú možnými vedľajšími účinkami, čo však spochybňujú mnohí vedci. Tisíce odporcov očkovania vyšli aj do ulíc talianskych miest a na ich stranu sa čiastočne postavila najväčšia opozičná strana, populistické Hnutie piatich hviezd.