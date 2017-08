Taliansky parlament schválil vyslanie vojenských lodí k Líbyi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 2. augusta (TASR) - Dolná komora talianskeho parlamentu schválila dnes návrh na vyslanie vojenských lodí k líbyjským brehom v rámci boja proti pašerákom ľudí. Celkovo 328 zo 630 poslancov Poslaneckej snemovne hlasovalo za návrh, ktorým sa bude teraz zaoberať Senát, informovala agentúra DPA.Talianska vláda rozhodla o námornej misii 28. júla. Premiér Paolo Gentiloni pri tejto príležitosti povedal, že toto opatrenie, realizované na žiadosť vlády v Líbyi, predstavujePlán talianskej vlády, ktorý by mohol byť hodnotným príspevkom k úsiliu európskych štátov zastaviť prílev migrantov zo severnej Afriky, prvýkrát predstavil premiér Gentiloni 26. júla po stretnutí so svojím líbyjským náprotivkom Fájizom Sarrádžom.Nemenovaný zdroj z talianskeho ministerstva obrany o deň neskôr agentúre DPA potvrdil informácie denníka Corriere della Sera, podľa ktorého Taliansko uvažuje, že na hliadkovanie pri líbyjských brehoch nasadí jedno veľké a päť menších plavidiel. Do misie by okrem toho malo byť zapojených 500-1000 príslušníkov talianskych ozbrojených síl, lietadlá, vrtuľníky a drony.Taliansko sa snaží s podporou Európskej únie regulovať aj aktivity mimovládnych organizácií po tom, ako európska pohraničná agentúra Frontex a talianska prokuratúra obvinili charitatívne organizácie z podnecovania presunov migrantov a z podpory pašeráckych organizácií. Majú sa toho dopúšťať tým, že vykonávajú záchranné operácie čoraz bližšie k líbyjským brehom a prevážajú migrantov do Európy.V júni sa zvýšilo napätie aj medzi líbyjským námorníctvom a posádkami plavidiel mimovládnych organizácií. Líbyjská strana nariadila ich kapitánom, aby opustili líbyjské vody, kde čakajú na lode s utečencami. Zároveň obvinila mimovládne organizácie, že sú v priamom kontakte s pašerákmi ľudí, ktorí sa nachádzajú medzi utečencami.Väčšina mimovládnych organizácii zachraňujúcich migrantov v Stredozemnom mori odmietla 31. júla podpísať nový kódex správania, ktorý pre ne vypracovalo talianske ministerstvo vnútra. Kódex vypracovala talianska vláda po správach, že niektoré mimovládne organizácie spolupracujú s pašerákmi migrantov. Rezort vnútra varoval, že organizácie, ktoré kódex nepodpíšu, riskujú stratu prístupu do talianskych prístavov.Šéf Lekárov bez hraníc (MSF) Gabriele Eminente odmietavý postoj svojej humanitárnej organizácie vysvetlil tým, že nechce na palube ozbrojených policajtov, čo je jedna z podmienok obsiahnutá v kódexe. Prítomnosť zbraní je podľa neho v rozpore so zásadami organizácie. Kódex nepodpísala ani nemecká organizácia Jugend Rettet. Humanitárna organizácia Save the Children sa s novými pravidlami stotožnila.