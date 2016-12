Taliansky premiér: Berlínsky útočník nemal u nás podporu žiadnej siete

Taliansky premiér Paolo Gentiloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. decembra (TASR) - Taliansky premiér Paolo Gentiloni povedal dnes na tlačovej konferencii v Ríme, že sa doteraz neobjavil žiaden dôkaz o tom, že by útočník z vianočných trhov v Berlíne, 24-ročný Tunisan Anis Amri, mal v Taliansku nejaké konkrétne kontakty.Talianski vyšetrovatelia sa pokúšajú zistiť, či Amri udržiaval spojenie so sieťou džihádistov v Taliansku, do ktorého prvýkrát prišiel začiatkom roka 2011 počas tzv. arabskej jari a kam sa vrátil v závere svojho takmer štvordňového úteku po útoku v Berlíne.povedal Gentiloni reportérom v závere svojej koncoročnej tlačovej konferencie v Ríme, po ktorej smeroval na stretnutie svojho bezpečnostného kabinetu pod vedením ministra vnútra v Miláne.Amriho zastrelili 23. decembra talianski policajti v blízkosti železničnej stanice severne od Milána, keď pri bežnej kontrole dokladov vytiahol na nich zbraň a jedného z policajtov postrelil.Záber z bezpečnostných kamier v stredu potvrdil, že Amri cestoval cez Turín, kým ho kamery len niekoľko hodín pred smrťou zachytili na železničnej stanici v Miláne.Amri v minulosti žil v Taliansku a strávil štyri roky v jednej z tamojších väzníc po odsúdení za podpaľačstvo. V júli 2015, po prepustení z väzenia, utiekol z Talianska do Nemecka.priznal dnes Gentiloni. Podľa neho sa Amri zradikalizoval práve počas pobytu v Taliansku.