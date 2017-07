Taliansky premiér vyzýva EÚ, aby nechala Balkánu dvere otvorené

Na archívnej snímke Paolo Gentiloni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Terst 12. júla (TASR) - Taliansky premiér Paolo Gentiloni varoval dnes Európsku úniu, že musí nechať dvere otvorené prípadnému členstvu krajín západného Balkánu. V opačnom prípade hrozí riziko, že dovolí Rusku a iným globálnym mocnostiam zvýšiť ich vplyv v regióne.Gentiloni ďalej uviedol, že rozšírenie EÚ, napriek tomu musí byť konkrétnou možnosťou pre ašpirantské krajiny Albánsko, Bosnu, Kosovo, Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko. Taliansky premiér sa tak vyjadril v Terste na záver štvrtého summitu EÚ s krajinami západného Balkánu.Podľa neho Taliansko a Nemecko, najväčší regionálni obchodní partneri, nemôžu dovoliť iným zaplniť prázdno, ktoré by sa vytvorilo, ak by Únia ostala uzavretá pre nových členov.Záujem EÚ na posilňovaní vzťahov s krajinami západného Balkánu vyvolali tiež správy o zvyšujúcom sa vplyve Ruska v regióne, ktorý Moskva považuje za svoju tradičnú záujmovú sféru. Agentúra AP pripomína, že ruské snahy sú najviac viditeľné v Srbsku, s ktorým Moskva posilňuje svoje hospodárske a vojenské vzťahy. Srbsko ostáva posledným zostávajúcim spojencom Ruska po tom, ako sa Čierna Hora obrátila k Západu a vstúpila v tomto roku do NATO.Lídri EÚ a ich kolegovia zo západného Balkánu dnes taktiež naliehali na pokračovanie v ekonomickej integrácii - a to aj v čase problémov Únie s migráciou, brexitom a bezpečnosťou.