Taliansky prezident Mattarella zrejme pripravuje dočasnú vládu

Sergio Mattarella, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. mája (TASR) - Po neúspešných snahách o vytvorenie novej talianskej vlády pripravuje prezident Sergio Mattarella zrejme sformovanie dočasného kabinetu, ktorý by krajinu priviedol k predčasným voľbám. Informovala o tom v nedeľu večer agentúra DPA.Mattarella si na pondelok do prezidentského paláca v Ríme zavolal ekonóma Carla Cottarelliho, ktorý v minulosti pôsobil v talianskej centrálnej banke i Medzinárodnom menovom fonde, uviedli zdroje z prezidentského paláca. Podľa DPA je tak možné, že prezident vymenuje, aby viedla Taliansko do opakovaných volieb ako dôsledku patovej situácie po parlamentných voľbách zo 4. marca.Dezignovaný premiér Giuseppe Conte predtým po štyroch dňoch vrátil prezidentovi mandát na sformovanie kabinetu, ktorý chceli vytvoriť protiimigračná Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S). Jeho rozhodnutie zrejme súvisí s nesúhlasom prezidenta, aby sa ministrom financií stal euroskeptik Paolo Savona.Šéf LN Matteo Salvini následne v nedeľu večer deklaroval koniec snáh o zostavenie novej vlády s M5S.napísal Salvini v reakcii na Twitteri. Ďalej zdôraznil, že Taliani nie súNemcov, Francúzov, dlhopisov ani financií.Líder M5S Luigi Di Maio obvinil zo stroskotania tvorby novej vlády Mattarellu aV rozhovore pre verejnoprávnu televíziu RAI dokonca žiadal začatie procesu odvolania prezidenta z funkcie, informovala agentúra APA.napísal Di Maio na Facebooku.Voľby za takýchto okolností sú podľa neho zbytočné, pretože o vláde rozhodujú ratingové agentúry aMattarella nespresnil, aké kroky plánuje podniknúť po tom, ako mu Conte vrátil mandát. Vo vystúpení pred novinármi však vysvetlil, že odmietol akceptovať ako ministra financií Savonu, vystupujúceho proti euru, pretože takýto krok byPodľa talianskych médií Liga Severu trvala na Savonovej nominácií napriek nesúhlasu prezidenta.