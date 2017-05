Taliansky senátny výbor žiada vyloďovanie migrantov v Líbyii, Tunisku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. mája (TASR) - Taliansko by nemalo byť jedinou krajinou, do ktorej smerujú lode s migrantmi zachránenými v centrálnej časti Stredozemného mora. Vyplýva to z parlamentnej správy, ktorá dnes vyzvala na zriadenie ďalších zón pre vyloďovanie zachránených migrantov v Líbyi, v Tunisku a na Malte, informovala tlačová agentúra DPA.Správa zhŕňa výsledky vyšetrovania údajných stykov medzi mimovládnymi organizáciami a pašerákmi ľudí v Líbyi.uviedol taliansky senátny výbor pre obranu.Podľa všetkého ide o strednodobý a dlhodobý plán, keďže Líbya a Tunisko v súčasnosti nie sú považované za dostatočne bezpečné, aby tam mohli byť vracaní migranti. A Malta ako najmenšia krajina Európskej únie trvá na tom, že už veľký prílev migrantov nezvláda.Senátori v správe vyzvali na sprísnenie kontroly činnosti mimovládnych organizácií na mori zo strany talianskej pobrežnej stráže. A podporili návrh talianskeho prokurátora, aby mimovládne organizácie podozrievané zo spolupráce s pašerákmi ľudí mali priamo na svojich lodiach talianskych policajtov, ktorí by ich záchranné operácie monitorovali. Prípadne by policajti mohli byť na separátnych sprievodných lodiach.Senátny výbor schválil správu jednohlasne. Jej odporúčania však nie sú pre taliansku vládu záväzné.Mimovládne organizácie zachraňovali v uplynulých mesiacoch migrantov stále bližšie a bližšie k líbyjskému pobrežiu. Podľa ich kritikov, vrátane európskej pohraničnej agentúry Frontex, tým podporujú migrantov v rozhodnutí vydať sa cez more a uľahčujú život pašerákom ľudí.Talianska senátna správa vymenúva deväť charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia v blízkosti líbyjského pobrežia. Sú to napríklad Lekári bez hraníc, Save the Children i menšie organizácie ako je Sea Watch či LifeBoat.Senátori upozornili, že mimovládne organizácie uskutočnili za prvé štyri mesiace tohto roka 35 percent operácií záchrany migrantov na rozdiel od vlaňajších 26 percent. Nákladné lode realizovali 15 percent záchran a zvyšných 50 percent uskutočnili pobrežná stráž a policajné či námorné jednotky.IOM separátne uviedla, že k 12. máju dorazilo do Európy 53.386 migrantov zachránených na mori, z ktorých 45.086 pristálo v Taliansku. Počas cesty cez more v tomto období zomrelo alebo zmizlo 1309 ľudí.