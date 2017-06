Taliansky súd potvrdil doživotia v procese útoku spred 43 rokov

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 21. júna (TASR) - Taliansky kasačný súd potvrdil doživotné tresty vynesené nad dvojicou neofašistických extrémistov, ktorí boli pred 43 rokmi zapletení do teroristického útoku v talianskom meste Brescia. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Kasačný súd potvrdil v utorok doživotný trest vynesený nad 82-ročným Carlom Maria Maggim, členom krajne pravicovej organizácie Ordine Nuovo a vodcom jej benátskej bunky. Podľa súdu Maggi nariadil útok na protifašistickú demonštráciu talianskych odborov, ktorá sa konala 23. mája 1974 na námestí Piazza della Loggia v meste Brescia. O život pri ňom prišlo osem ľudí a ďalších vyše 100 ich bolo zranených.Súd potvrdil doživotný trest aj v prípade 64-ročného Maurizia Tramonteho, ktorý - ako mladý krajne pravicový aktivista - útok pomohol zorganizovať a následne zaviedol políciu na falošnú stopu.Vzhľadom na Maggiho pokročilý vek a chatrné zdravie nie je jasné, či vo väzení napokon skončia obaja odsúdení.Taliansky denník La Stampa dnes informoval, že Tramonteho sa dnes, deň po vynesení rozsudku kasačného súdu, podarilo zadržať v portugalskej Fátime, a to na základe medzinárodného zatykača.Agentúra DPA dnes poznamenala, že verdiktom kasačného súdu sa končí jeden z najkomplikovanejších prípadov, ktorý sa odohral pred 43 rokmi a po ktorom Taliansko takmer dve desaťročia zažívalo útoky krajne pravicových i krajne ľavicových zoskupení.Útok v Brescii sa odohral počas tzv. olovených rokov, keď Taliansko od konca 60. do konca 80. rokov 20. storočia zažívalo vlnu politického násilia. Najznámejšími útokmi z tohto obdobia boli atentát na železničnej stanici v Bologni s 85 obeťami na životoch a únos a vražda predsedu Kresťanskodemokratickej strany Alda Mora, ktorý bol istý čas aj predsedom talianskej vlády. Olovené roky si podľa DPA vyžiadali životy asi 455 ľudí a 4529 zranených. Odohralo sa viac ako 5000 politicky motivovaných útokov.V súvislosti s útokom v Brescii sa začalo postupne viac ako 12 súdnych procesov. Hlavný podozrivý v pôvodnom súdnom konaní bol zavraždený vo väzení ešte pred začatím odvolacieho procesu. Jeho vrahom bol iný neofašista, dodala DPA.