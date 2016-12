Taliansky súd zrušil zakáz petárd a ohňostrojov na Silvestra

New Jersey, East Rutherford, 3. júl 2012. Slávnostný ohňostroj počas karnevalového sprievodu pri príležitosti osláv Dňa nezávislosti. Foto: TASR/AP/Julio Cortez Foto: TASR/AP/Julio Cortez

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. decembra (TASR) - Správny súd v Ríme zrušil nariadenie zakazujúce používanie petárd a ohňostrojov od 29. decembra do 1. januára, ktoré minulý týždeň podpísala starostka talianskej metropoly Virginia Raggiová. Za jeho porušenie hrozili pokuty až do výšky 500 eur.Správny súd tak vyhovel odvolaniu, ktoré podali výrobcovia pyrotechniky. Zdôvodnenie svojho rozhodnutia však zverejní až 25. januára.Výrobcovia pyrotechniky rozhodnutie privítali. Argumentovali, že pyrotechnika nie je v Taliansku zakázaná a práve jej obmedzovanie by podporilo rozvoj čierneho trhu.Rímska radnica verdikt správneho súdu podľa očakávania kritizovala. Podľa predsedu komisie pre životné prostredie Daniela Diaca opatrenie malo mať "", ktorí nemajú byť počas osláv vystavení riziku nehôd.Krátko pred silvestrovskými oslavami prekvitá hlavne v aglomerácii Ríma čierny trh s nelegálnymi petardami, ktoré často obsahujú veľké množstvo strelného prachu a môžu porušovať bezpečnostné predpisy.Obyvatelia Ríma príchod nového roka tradične zvyknú oslavovať pomerne bujaro. Ohňostroje a delobuchy obvykle odpaľujú priamo zo svojich balkónov, striech či uprostred ulice.