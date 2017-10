Taliansky účtovník nakazil desiatky žien vírusom HIV, dostal 24 rokov

Na ilustračnej snímke viacero kruhových hrbolov vírusu HIV-1 na bunkovom povrchu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. októbra (TASR) - Na 24 rokov pôjde v Taliansku do väzenia 33-ročný účtovník Valentino Talluto, ktorý napriek tomu, že od roku 2006 vedel o svojom infikovaní vírusom HIV, mal nechránený pohlavný styk s množstvom žien a 32 z nich takisto nakazil. Informovala o tom v sobotu talianska agentúra ANSA s odvolaním sa na rozsudok vynesený v piatok večer.Muža zatkli až v roku 2015. Jeho obete mali od 14 do 40 rokov. Od infikovaných žien sa nakazili aj ďalší dvaja muži a v súčasnosti päťročný syn ženy, keď s ním bola tehotná.Odsúdený sa so ženami zoznamoval väčšinou prostredníctvom internetu, kde vystupoval pod pseudonymom "Hearty Style". Často sa stretával súčasne s viacerými ženami, ktorým vyznával hlboké city a požadoval od nich nechránený sex. Keď niektorá požadovala použitie kondómu, muž tvrdil, že je alergický na latex alebo nedávno si dal urobiť test na HIV s negatívnym výsledkom. Keď ho ženy po nakazení konfrontovali, všetko poprel.Muž prijal vynesenie rozsudku bez emócií. Niektorým z jeho obetí, ktoré boli prítomné v súdnej sieni, vyhŕkli slzy a vzájomne sa objali.Išlo o prvý proces svojho druhu v Taliansku. Prokuratúra požadovala pre obžalovaného doživotie.