Taliansky výrobca kávy Illy chce výrazne investovať do vína

Rím 23. decembra (TASR) - Taliansky výrobca kávy Illy sa chce v rámci diverzifikácie zamerať aj na výrobu vína. Majiteľ spoločnosti Riccardo Illy zdôraznil, že by rád získal podiel vo francúzskom výrobcovi šampanského Taittinger, s ktorým v júni uzatvoril partnerstvo.povedal Illy pre taliansky denník La Stampa.Illy má záujem o výrobu vín, ktoré majú tradíciu a už v súčasnosti sa predávajú po celom svete. Koncern chce do vinárstva investovať zisky z výroby kávy a zisky svojho výrobcu čokolády Domori. Vinárstvo je podľa majiteľa dlhodobá investícia.Výroba kávy tvorí 90 % tržieb koncernu. V posledných rokoch sa snaží svoju činnosť diverzifikovať, preto investoval do vína, čokolády, marmelád a čaju. Illy od roka 2008 vlastní toskánskeho výrobcu vína Mastrojanni.Fľaše renomovaného výrobcu šampanského Taittinger sa v súčasnosti predávajú cez distribučnú sieť Illy v Taliansku. Francúzska firma dúfa, že partnerstvo s Illy mu dopomôže k úspechu na talianskom trhu. Taittinger predáva v Taliansku zhruba 50.000 fliaš, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo až 500.000 fliaš.