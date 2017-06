Taliban zabil na severovýchode Afganistanu dve policajtky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 29. júna (TASR) - Militantné hnutie Taliban zastrelilo v stredu v severovýchodnej afganskej provincii Badachšán dve policajtky. Informovali o tom miestni predstavitelia.Prípad sa stal okolo poludnia, uviedol šéf provinčnej rady Abdulláh Nádží Nazárí.Ženy prišli do vlasti z výcvikového kurzu pre policajtky v Turecku, aby mohli s rodinou sláviť moslimské sviatky, dodal Nazárí.Obete boli sestry a obe pracovali v policajnom sídle vo Fajzábáde, hlavnom meste provincie Badachšán.Ženy boli práve spolu s matkou na ceste do Fajzábádu, keď ich vozidlo zastavili militanti z Talibanu. Matku zbili.V Afganistane je iba okolo 3000 policajtiek, čo je menej než dve percentá z celých policajných síl. Uviedol to Rozvojový program OSN (UNDP).Krajina sa snaží zvýšiť počet policajtiek a tak zlepšiť prácu policajného zboru, preto UNDP a afganské ministerstvo vnútra dalo vycvičiť v elitnom kurze v Turecku už takmer 1000 policajných príslušníčok, uvádzalo sa v správe OSN z februára.