Tambe dostal od predsedu TTSK Mikuša pamätnú medailu: Som poctený

Na snímke vľavo hráč Trnavy Robert Tambe. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 17. februára (TASR) - Kamerunský futbalista Robert Ndip Tambe si na piatkovej slávnosti v sídle Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prevzal z rúk jeho predsedu Tibora Mikuša pamätnú medailu. Útočník trnavského Spartaka sa len pred pár dňami vrátil z Afrického pohára národov v Gabone, kde to s reprezentáciou Kamerunu dotiahol až k zisku cennej trofeje.Tambe sa zaradil do zoznamu osobností spoločenského a kultúrneho života, ktoré vykonali niečo mimoriadne pre Trnavský samosprávny kraj, mesto Trnava a tiež pre Slovensko. Predseda TTSK v neformálnej debate, ktorá sa odohrávala v priateľskej atmosfére aj za prítomnosti prezidenta Spartaka Trnava Dušana Keketiho a tlmočiaceho marketingového manažéra Mariána Černého, vyzdvihol a ocenil úspech kamerunského futbalistu a venoval mu pamätnú medailu. Následne sa Tambe po krátkom intermezze s nefunkčným perom podpísal do mestskej kroniky, v ktorej zanechal aj svoj krátky pozdrav. Po skončení ceremónie ochotne pózoval pred kamerami a fotoobjektívmi so zlatou medailou z Afrického pohára národov, ktorú vybral z puzdra a zavesil si ju na krk.Tambe na finálovom turnaji APN odohral päť zápasov a hoci nestrelil gól, patril k oporám "neskrotných levov". Tí v základnej A-skupine postupne remizovali s Burkinou Faso 1:1, zdolali Guineu-Bissau 2:1 a s domácim Gabonom uhrali bezgólovú remízu, ktorá ich posunula do štvrťfinále z druhého miesta. Vo vyraďovacej fáze "Tambeovci" prešli po dráme cez Senegal (0:0 pp, 5:4 v rozstrele z 11 m) a Ghanu (2:0) až do finále. V ňom zvíťazili nad Egyptom 2:1 a do vitríny získali pre Kamerun piatu trofej kontinentálneho šampióna, prvú od roku 2002.uviedol Tambe, podľa ktorého bola najsilnejšou zbraňou kamerunskej reprezentácie sila kolektívu.povedal Tambe, ktorého spolu s kolegami z národného tímu prijal pred niekoľkými dňami aj kamerunský prezident.Vedenie Spartaka po jeho návrate z Afriky nechalo pre Tambeho upiecť tortu s nápisom "Congratulation! Robert Ndip Tambe - The Champion of Africa 2017."uviedol prezident trnavského klubu Dušan Keketi.Čoskoro 23-ročný Tambe (nar. 22. februára 1994) prišiel do Spartaka Trnava vlani v januári ako relatívne málo známy hráč. Pozornosť na seba výraznejšie upútal v predkolách Európskej ligy, v ktorých nastrieľal štyri góly vrátane víťazného proti Austrii Viedeň. Pridal k nim solídne výkony vo Fortuna lige a päť gólov v jesennej časti, vďaka čomu sa dostal do nominácie trénera kamerunskej reprezentácii Huga Broosa na APN.