Tambe v Spartaku Trnava skončil a mieri do druhej tureckej ligy

Na snímke vpravo Robert Ndip Tambe. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 1. augusta (TASR) - Kamerunský futbalový útočník Robert Ndip Tambe skončil v slovenskom fortunaligovom klube Spartak Trnava. Jeho ďalšie kroky smerujú do Turecka, kde by mal obliekať dres druholigového klubu Adana Demirspor.Podľa informácie na oficiálnom webe "andelov" sa na sociálnych sieťach síce objavila fotka Tambeho v novom drese, no samotný hráč Trnavu o svojom oficiálnom transfere zatiaľ neinformoval.uviedla Trnava na klubovom webe.