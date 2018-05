Na snímke panoráma Vysokých Tatier pri Poprade. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 29. mája (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) vlani zlikvidovali takmer 218.000 metrov kubických kalamity na území v ich správe. Vyplýva to z výročnej správy za minulý rok, ktorú v utorok verejne odprezentovali. Zo spomínaného množstva pritom viac ako 194.000 metrov kubických tvorila likvidácia kalamity v dôsledku napadnutia drevnej hmoty podkôrnym hmyzom.uvádza sa vo výročnej správe. Súčasne sa organizácia venovala uvoľňovaniu kalamitných plôch od zvyškov dreva, plneniu plánu revitalizácie lesných porastov poškodených kalamitou, rekonštrukcii mladých lesných porastov poškodených víchricou, ako aj prácam celospoločenského významu.Lesníkom sa na území najväčšieho slovenského národného parku podarilo obnoviť lesné ekosystémy na ploche 246 hektárov, zároveň vlani na štyroch kilometroch oplotili mladé lesné porasty proti zveri.Organizácia minulý rok hospodárila s výnosmi na úrovni viac ako deväť miliónov eur. Z toho bežné transfery a dotácie tvorili 1,05 milióna eur, tržby zo zhodnotenia produkcie a služieb takmer 5,25 milióna eur a čerpanie rezervy na pestovnú činnosť dosiahli takmer dva milióny eur. ŠL TANAP napokon skončili s hospodárskym výsledkom 3580 eur. Najviac finančných prostriedkov šlo na obnovu, pestovanie a ochranu lesných ekosystémov, a to takmer 1,02 milióna eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podpísalo so ŠL TANAP kontrakt, ktorého predmetom bolo plnenie viacerých úloh ako práce celospoločenského významu, výskum a monitoring stavu lesa a prírody, či ekologická výchova a propagácia.V tomto roku chcú lesníci pokračovať v projekte revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutých veternou kalamitou z roku 2004.priblížila Martina Petránová zo ŠL TANAP ciele na tento rok. ŠL TANAP plánujú tento rok umelo obnoviť viac ako 280 hektárov územia a vysadia celkovo 651.000 kusov sadeníc. Najviac ich pribudne v ochranných obvodoch Vyšné Hágy a Smokovce, ďalších zhruba 77 hektárov územia obnovia na Orave.dodala Petránová.ŠL TANAP zabezpečujú údržbu a preznačovanie chodníkov v celkovej dĺžke viac ako 788 kilometrov a majú v správe cez 995 kilometrov drobných vodných tokov. Cestou inštitútu lesnej stráže vlani riešili 1406 prípadov priestupkov návštevníkov. Lesníci okrem toho minulý rok zorganizovali 39. ročník akcie Čisté hory, počas ktorej cca 1675 dobrovoľníkov vyzbieralo 920 kíl odpadkov. V rámci 24. ročníka podujatia Čisté vody zároveň z troch vysokohorských plies vyzbierali potápači viac ako 250 kilogramov odpadu.