Tankovanie prémiových palív OMV MaxxMotion Performance Fuels prináša maximálny výkon a ochranu

BRATISLAVA 6. júla 2017 (WBN/PR)OMV MaxxMotion 100plus ponúka všetkým vodičom novú úroveň kvality. Benzín vylepšuje efektivitu, zabezpečuje optimálnu funkčnosť a zabezpečuje dlhú životnosť motora. Palivo je navrhnuté tak, aby spĺňalo najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov a motorov. Splnením kritérií Worldwide Fuel Charter kategórie 5 získalo najvyššie hodnotenie kvality. Aditíva so špeciálnym zložením vylepšujú účinnosť paliva, zaisťujú optimálnu funkcionalitu a zabezpečujú dlhú životnosť motora. Výsledkom je aj zlepšené zrýchlenie a celkovo lepší výkon.„Rozhodli sme sa, že zákazníkom OMV MaxxMotion Performance Fuels poskytneme ešte jednu výhodu navyše. Teraz sa môžu zúčastniť na súťaži a vyhrať stovky cien. Tí, ktorí doteraz ešte nevyskúšali naše prémiové palivá, tak budú mať skvelú príležitosť zistiť, že sa to vyplatí,“ povedal Gernot Gollner, Retail Manager OMV Slovensko.Získať šancu na výhru je skutočne jednoduché. Každý, kto naplní nádrž svojho vozidla aspoň 35 litrami paliva OMV MaxxMotion Performance Fuel, získa na čerpacej stanici stierací žreb. Do súťaže sa zapojí po registrácii jedinečného kódu zo žrebu buď na webovej stránke alebo po odoslaní sms na číslo 6661. Po splnení podmienok sa možno zúčastniť i viackrát.Šťastný víťaz sa môže tešiť na úplne nové Audi Q2 Basis 1,4 TFSI. OMV okrem toho každý týždeň trvania súťaže rozdá 72 tankovacích kariet OMV Value Card v hodnote 10 eur a 12 kariet OMV Value Card v hodnote 30 eur. Pre členov OMV SMILE & DRIVE je každý týždeň pripravených 3 x 1000 bodov. Zaujímavé ceny sú nachystané aj pre fanúšikov motoristického športu, ktorí majú šancu získať 60 vstupeniek na niektoré z motoristických podujatí na okruhu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni.Súťaž potrvá od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017. Presné pravidlá možno získať na každej čerpacej stanici OMV a na www.omv.sk Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest. Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.