Tanky USA dorazili do Nemecka, odkiaľ sa presunú do Poľska a Pobaltia

Berlín 6. januára (TASR) - Spojené štáty presúvajú do východnej Európy tankovú brigádu a prvé vojenské zariadenia a dopravné prostriedky vykladali dnes v nemeckom prístave Bremerhaven. Dve ďalšie lode s výzbrojou by mali do Bremerhavenu doraziť v nedeľu a následne sa tanky a všetko ostatné presunú do Poľska.Presun tankovej brigády je súčasťou operácie Atlantic Resolve (Atlantické odhodlanie), ktorej cieľom je zaručiť mier a stabilitu vo východnej Európe. Hlavný štáb brigády bude sídliť v Poľsku, kde sa tanky zúčastnia na cvičeniach.Poľsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko majú obavy z Ruska po jeho anexii Krymu a podporovaní proruských povstalcov na východnej Ukrajine.Nemecká armáda informovala nemecké médiá, že väčšina nákladu z lodí bude pokračovať v ceste po železnici a že vojenský konvoj sa bude presúvať cez spolkové krajiny Dolné Sasko, Hamburg, Sasko-Anhaltsko a Brandenbursko.Avšak väčšina z približne 4000 amerických vojakov z tankovej brigády poletí do Poľska priamo lietadlom.