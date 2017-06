Tannock: Ak Mayová zvíťazí, svoj postoj k tvrdému brexitu asi zmierni

Britská premiérka Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. júna (TASR) - Konzervatívna britská premiérka Theresa Mayová je pre rokovania o brexite lepšou voľbou než vodca labouristov Jeremy Corbyn. Je totiž silnejšou osobnosťou a bude zastupovať názory väčšiny britských poslancov, keďže v dnešných predčasných parlamentných voľbách zrejme s prehľadom zvíťazí. Myslí si to britský konzervatívny europoslanec Charles Tannock.povedal Tannock tento týždeň v Bruseli v rozhovore so slovenskými novinármi.Britský europoslanec v tejto súvislosti poukázal na to, že Mayová má okolo seba tím expertov zahŕňajúci momentálnych členov vládneho kabinetu, ktorý sa už brexitom zaoberá a bude schopný začať v nadchádzajúcich týždňoch s rokovaniami, zatiaľ čo Corbyn s týmto reálnu skúsenosť nemá. Premiérka podľa Tannocka zároveň od začiatku diskusii svoj postoj formulovala veľmi jasne, keď povedala, že. Naopak labouristom podľa neho trvalo výrazne dlhšie, kým si v tejto veci ujasnili svoj postoj.Tannock, ktorého manželka pochádza zo Slovenska, sa silne zasadzoval za zotrvanie v Únii a na brexite nevidí nič pozitívne. Domnieva sa však, treba rešpektovať výsledok referenda a dosiahnuť najlepšiu možnú dohodu. Dúfa pritom, že Británia by sa mohla usilovať o tzv. mäkší brexit. To by sa podľa neho mohlo stať v prípade, že Mayová vyhrá tzv. pohodlnou väčšinou.povedal Tannock.uviedol ďalej a dodal, že je treba mať na pamäti, že Mayová sa v predreferendovej kampani zasadzovala za zotrvanie v EÚ.povedal Tannock.On sám za takéto oblasti považuje spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, obrannú politiku či spoluprácu zahraničných tajných služieb pri boji s medzinárodným terorizmom, ale aj vytvorenie takého systému, v ktorom môže pokračovať obchod. Británia by podľa neho mala ostať s Úniou prepojená aj v oblastiach, akými sú vedecký či lekársky výskum alebo aj študentský výmenný program Erasmus a množstve ďalších.Tannock hovoril tiež o občanoch z krajín EÚ vrátane podľa jeho odhadov zhruba 100.000 Slovákoch, ktorí momentálne žijú a pracujú v Británii a ktorí sa podľa neho pod vplyvom brexitu cítia "nechcení". V tejto súvislosti vyjadril túžbu, aby sa už čoskoro dosiahla taká dohoda, ktorá týchto ľudí – ich počet vyčíslil na dovedna 3,6 milióna - uistí o tom, že nie sú nechcení, nemajú sa čoho báť, sú v krajine vítaní a môžu v nej ostať. Takáto dohoda podľa neho bude chrániť len tých, ktorí už v Británii sú, nie však novoprichádzajúcich.