Tarantino o obťažovaní žien Weinsteinom vedel, mrzí ho, že nezakročil

BRATISLAVA 21. októbra (WebNoviny.sk) - Známy americký režisér Quentin Tarantino priznal, že dlhé roky vedel o obťažovaní žien zo strany filmového producenta Harveyho Weinsteina.S producentom, ktorého v posledných dňoch obvinili z obťažovania postupne už desiatky známych herečiek, spolupracoval Tarantino pri mnohých svojich filmoch vrátane snímok Nehanební bastardi (2009) či Divoký Django (2012)."Vedel som dosť na to, aby som spravil viac, ako som spravil," vyjadril sa Tarantino v rozhovore pre americký denník The New York Times. "Bolo tam toho viac ako len nejaké klebety. Nemal som to len z druhej ruky. Vedel som o tom, že niekoľkokrát takéto veci spravil," povedal Tarantino.Režisérovi je teraz s odstupom času podľa vlastných slov ľúto, že v tom čase sa proti Weinsteinovi neozval. "Ak by som vtedy spravil to, čo som mal, musel by som s ním prestať robiť," povedal Tarantino pre The New York Times.Weinsteina už z rôznych foriem sexuálneho obťažovania obvinili desiatky herečiek vrátane Leny Headey, Cary Delevingne, Angeliny Jolie, Rosanny Arquette či Gwyneth Paltrow. Niekoľko žien vrátane herečky Asie Argento ho obvinilo aj zo znásilnenia.Weinstein na to reagoval s tým, že odmieta "akékoľvek obvinenia zo sexu bez súhlasu oboch strán". Svoju verziu však bude musieť vysvetľovať vyšetrovateľom z viacerých krajín.