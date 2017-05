Tarasenko Rusov na MS neposilní, musí ísť na operáciu

Vladimir Tarasenko v drese St. Louis Blues. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. mája (TASR) - Vladimir Tarasenko neposilní ruskú hokejovú reprezentáciu na svetovom šampionáte v Kolíne a Paríži. Elitný útočník je zranený a musí na operáciu.potvrdil informácie médií ruský kouč Oleg Znarok. Tarasenko skončil so svojím klubom St. Louis v play off NHL v 2. kole, kde Blues nestačili na Nashville Predators a prehrali 2:4 na zápasy. Počas vyraďovacej časti nastúpil na všetkých jedenásť stretnutí "bluesmanov" vo vyraďovacej časti, mal v nich bilanciu tri góly a tri asistencie.Rusko priebežne vedie kolínsku A-skupinu, z troch zápasov získalo zatiaľ osem bodov. Jeho vzájomný zápas so Slovenskom je na programe v sobotu 13. mája.