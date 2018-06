TASR mala vlani kladný hospodársky výsledok vo výške 62.951 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Tlačová agentúra (TA) SR dosiahla v roku 2017 celkové výnosy vo výške 5.260.552 eur. Náklady vrátane dane z príjmu boli vynaložené vo výške 5.197.601 eur. TASR vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 62.951 eur. Vyplýva to z Výročnej správy o činnosti a hospodárení TASR za rok 2017, ktorú poslanci v parlamentnom mediálnom výbore vzali na vedomie.Agentúra vlani vydala spolu 279.207 multimediálnych správ. Z toho 153.963 bolo slovných správ, zvukov 14.080, fotografií 102.146 a videozáznamov 9018.povedal predseda Správnej rady TASR Vladimír Masár.TASR je podľa jeho slovVyzdvihol inovatívnu prácu agentúry a jej aktívnu účasť v medzinárodných stavovských organizáciách. Pripomenul cenu, ktorú TASR získala od Európskej aliancie tlačových agentúr "EANA Award for Excellence in News Agency Quality".uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Agentúra je podľa jeho slov silným a rešpektovaným partnerom agentúr v Európe.Výročná správa TASR pripomína, že vlani fungoval aj webportál Teraz.sk, ktorý po redizajne významne zvýšil svoju návštevnosť, weby si upevnili postavenie na trhu a vedomie značky. Vysielala aj internetová televízia Tablet.TV, ktorá priniesla 1635 relácií a vyše 500 živých prenosov. Okrem klasických živých prenosov tlačových konferencií ponúka televízia aj živé spravodajské vstupy z miesta udalostí a titulkované videospravodajstvo. Produkuje tiež vlastné relácie s politickým, ekonomickým i spoločenským zameraním.