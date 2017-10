TASR prichádza s Brief správami,prinesú dôležité informácie rýchlejšie

Ilustračné fotoFoto: TASR Ilustračné fotoFoto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prichádza od pondelka 16. októbra vo svojom spravodajstve s novým produktom, ktorého cieľom je prinášanie rýchlejších informácií klientom. V jednotlivých servisoch bude využívať nový typ správy, tzv. Brief. Jeho úlohou bude zobraziť tie najdôležitejšie informácie zachytené redaktormi TASR ešte rýchlejšie než doteraz.Brief bude v spravodajstve viditeľne odlíšený od ostatných správ v kľúčových slovách aj titulku. Samotná správa bude pozostávať iba z niekoľkých viet, ktoré v stručnej forme prinesú prvotnú informáciu z domova či zo sveta ešte pred jej spracovaním vo forme tradičnej správy. Tá sa v servise TASR objaví tiež, rovnako ako doteraz, odberatelia sa tak nemusia obávať, že by o niečo prišli. Vďaka Briefu sa však v časovom predstihu dozvedia, ak sa stane niečo dôležité, nové, zaujímavé, o čom by mali byť rýchlo informovaní."Rýchlosť doručenia správy patrí popri kvalite zdroja k základným agentúrnym výzvam. Reagujeme na vývoj on-line médií, ktoré prinášajú na svojich weboch krátke, často jednovetové správy s preklikom na pôvodný zdroj. Chceme urýchliť reťazec od získania informácie cez jej spracovanie, výbavu metadátami a vydanie. Cieľom Brief správ je v čo najkratšom čase priniesť v hutnej skratke prvú informáciu. Po vydaní prvej informácie sa môže redaktor sústrediť na kvalitné spracovanie a doplnenie ďalších súvislostí," vysvetlil význam nového produktu generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.