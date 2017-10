TASR prinesie špeciálnu tému venovanú voľbám do VÚC

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - TASR upozorňuje svojich odberateľov, že od piatka 13. októbra spúšťa špeciálnu tému venovanú voľbám do vyšších územných celkov (VÚC). V rámci nej ponúkne informácie o legislatívnej zmene spôsobu voľby predsedu VÚC, chronológiu volieb od roku 2001, štatistiky doterajších kandidátov na županov a kandidátok politických strán. Prinesie aj praktické informácie pre voličov.Téma TASR ponúkne aj pohľady analytikov na nový spôsob tejto voľby, rovnako ako možné scenáre povolebného vývoja. V rámci témy zverejní TASR rozhovory so všetkými kandidátmi na županov v jednotlivých krajoch. V domácom spravodajskom servise sa objavia postupne denne s tým, že každý samosprávny kraj bude mať jeden rozhovor až do 31. októbra.